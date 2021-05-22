بعد فيديو جمعهم مع دريد لحام... هل منح القذافي علي الديك مليون دولار... فيديو

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قديم جدا جمع الزعيم الليبي الراحل، معمر القذافي، مع عدد من الفنانين السوريين في منزل النجم السوري دريد لحام.

ويظهر في الفيديو الذي صور في منزل الفنان السوري، دريد لحام، الرئيس الليبي الراحل، معمر القذافي، الذي زار سوريا عام 2000 قادما من الأردن قبل توجهه إلى مصر.

ويظهر الفنان السوري، علي الديك، وهو يغني مقاطع من الفلكلور السوري المعروف في البلاد، منها أغنية "هاجر" مع مجموعة من نجوم سوريا.

ويشاهد في الفيديو النجمة السورية سلمى المصري، والنجم الراحل ناجي جبر، بالإضافة إلى الفنان وفيق حبيب.

وأحدث ظهور الفنان السوري علي الديك، في الفيديو الكثير من الإشاعات المعتادة، حول منح القذافي مبالغ مالية ضخمة للفنان السوري.

وقال البعض على وسائل التواصل الاجتماعي إن القذافي منح علي الديك مبلغ مليون دولار، بعد مشاهدة هذا المشهد.

لكن علي الديك نفى هذه المعلومات في لقاء جديد جمعه مع الإعلامية رابعة الزيات، خلال حلقة من برنامج، "شو القصة".

وأكد على الديك لقائه بالقذافي في منزل الفنان دريد لحام في دمشق، وأنه لبّى دعوة القذافي لزيارته في مصر، وأشار الديك إلى أنه لحق بالقذافي إلى القاهرة حيث غنّى له، حيث أعجب القذافي بصوته واللون الغنائي الذي يؤديه.

ونفى الديك حصوله على مبلغ مليون دولار أمريكي من القذافي، مشيرا إلى أنه ينتمي إلى عائلة ميسورة الحال، وأن والده كان يمتلك مطعما تصل قيمته إلى مليون دولار في مدينة اللاذقية السورية.