 لبلبة تروي "مواقف لا تنسى" وقصصا من خلف الكاميرات عن سمير غانم

قصًّت الفنانة المصرية، لبلبة، ذكريات أول لقاء جمعها بالفنان الراحل سمير غانم، وكيف قدم الداعم لها على المستوى الشخصي والفني، ورأيها فيه كثنائي فني معها.

وأكدت لبلبة للموقع الإلكتروني "سكاي نيوز عربية"، اليوم السبت، أن أول عمل سينمائي جمعها بالفنان سمير غانم كان فيلم "424"، الذي حقق نجاحا كبيرا، حين عرضه، مما جعلهما يتعاونان في أعمال سينمائية أخرى كثيرة.

ومن بين تلك الأعمال، فيلم"البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، و"الموسيقي في خطر"، و"المغامرون حول العالم" وأعمال أخرى كثيرة لاقت استحسان الجماهير.

وقالت الفنانة المصرية:

شكلت ثنائيا فنيا مع الأستاذ سمير غانم، أحبه الجمهور، وهذا الحب نتج عن التناغم والكيمياء الفنية التي جمعتني به أثناء كواليس عملنا.

وأشارت لبلبة إلى أنه كان مبهجا كثيرا في تعامله خلف الكاميرات، مثلما كان مبهجا لجمهوره أمام الكاميرات، فهناك فنان كوميديان وفي الواقع ليس كوميدي"، وذكرت أنه فنان متعدد المواهب، فقد شاركها بالغناء في "قارئة الفنجان" كما أنه يجيد الرقص.

واستطردت لبلبة: "عندما كنت أشاهده أنسى كل همومي، وعند إحساسنا بالتعب والإرهاق من ضغط العمل كان هو بلطف وخفة دم يقول كلمة أو نكتة تجعلنا نضحك وننسى تعبنا وضغط العمل الذي كنا نشكو منه.

وحول كواليس أول لقاء جمعها بالفنان المصري سمير غانم، قالت لبلبة، إنها عرفته من خلال حفلات الفنان عبد الحليم حافظ، فكان يقدم فقرة بصحبة ثلاثي أضواء المدينة، ومن هنا جاءت صداقتهما لأنها كانت تقدم فقرة بعدهم.

وأردفت لبلبة:

سمير غانم كان أكثر إنسان يفهمني ويعلم ما يدور بداخلي وفي ذهني جيدا، وكان لا يحب رؤيتي حزينة أبدا فعندما يشعر بحزني يفعل كل ما بوسعه حتى يضحكني ويسعدني ويجعلني أنسى همومي كافة.

وعن الموقف الذي جمعها بالفنان سمير غانم ولا تستطيع نسيانه على الإطلاق، قالت إن أبرزها كان عند فقدها لوالدتها حيث وقف بجوارها وساندها في حزنها على رحيلها، وكان يتصل بها يوميا بالهاتف ليطمئن على صحتها وأحوالها، ويسألها ما إذا كانت تناولت الطعام أم لا.