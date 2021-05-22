مع مغنية كورية...فنان سعودي يحصد مئات آلاف التفاعلات بأغنية مشتركة... فيديو

أطلق الفنان السعودي بدرالشعيبي أول ديو له مع فنانة كورية ليكتسب شهرة ونجاح كبيرين.

ونشرت مجلة "أخبار الفن" فيديو أغنية "إز إت أون" التي أطلقها الفنان بدر الشعيبي على طريقة فيديو أنيميشن وحققت الأغنية أكثر من 230 ألف مشاهدة بعد يومين فقط من طرحها.

كما أطلقت المغنية الكورية تحدي الرقص على أنغام إيقاع الأغنية السريع.

وكان هذا أول تعاون بين بدر الشعيبي ومغنية البوب الكورية أليكسا، وقال الفنان السعودي عن هذا اللقاء: "اختفت الحدود بين الناس والثقافات في الأعوام الأخيرة نتيجة التطور في التواصل والتكنولوجيا، مما سهّل علينا بناء تعاون من ثقافات ودول مختلفة"، مضيفا:

"بدأت التعاون بالكويت فالخليج ثم مصر، والآن أنا فخور جداً بتعاوني الجديد مع مغنية البوب الكورية ​أليكسا، تم التجهيز لهذا العمل منذ فبراير 2020 ولكن لم يتم النشر بسبب ظروف الجائحة".

ويذكر أن محمد الشعيبي شقيق بدر كان طلب منذ بضعة أيام الدعاء لشقيقته الصغرى بالشفاء، موضحاً أنها تتحضر للخضوع لجلسات علاج بالكيماوي، حيث غرد بالقول:" دعواتكم حق أختي الصغيرة.. اليوم أول جلسة علاج كيماوي.. الله يسهل عليها ويشفيها يا رب".