"بيعمل مليون باليوم".... محمد رمضان يستعين بهالة سرحان ويثير جدلا بصوره من طائرة

استعان النجم المصري، محمد رمضان، بالإعلامية المصرية، هالة سرحان، بهدف إثبات جدارته في المجال الفني.

وشارك رمضان صورة على صفحته في "إنستغرام"، يظهر فيها منشور للإعلامية المصرية هالة سرحان، تتحدث فيه عن إنجازات رمضان.

وقالت سرحان في منشورها: "محمد رمضان عمل 15 فيديو من 2018 وصلت مشاهداته على يوتيوب غلى بليون او مليار ونصف".

وتابعت سرحان: "وفيديو فيرساتشي بيبي الجديد اللي نزل من كم يوم بيعمل مليون مشاهدة في اليوم".

وعلق رمضان على المنشور قائلا: "هالة سرحان أول من دعمتني كممثل في بداياتي واليوم تدعمني كمغن في بداياته، حبيبتي وصديقتي الغالية يارب أكون عند حسن ظنك دائما".

وكان رمضان، قد شارك صورة، أمس السبت، من داخل الطائرة، اعتبرها البعض مثيرة للجدل و"مستفزة".

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وبحسب مجلة "لها"، فإن رمضان يواصل استفزاز الجمهور بنشر صورة جديدة من داخل طائرته الخاصة، حيث ظهر فيها مستلقيا وبيده هاتفه الذهبي.

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وعلق رمضان على الصورة قائلا: "طال عمره أخويا الكبير محمود رمضان مدلعني وبيصورني بنفسه".