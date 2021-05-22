فيراري تؤكد عدم حدوث أضرار جسيمة لصندوق تروس سيارة لوكلير

أكدت فيراري أن نتائج الفحوص الأولية لصندوق تروس سيارة شارل لوكلير أظهرت عدم وجود أضرار جسيمة.

ونقلت "رويترز" عن فريق فيراري تأكيده اليوم السبت أن الفحوص المبدئية لصندوق تروس سيارة شارل لوكلير أظهرت عدم وجود أضرار جسيمة ليزيد ذلك من آمال السائق في الاحتفاظ بمركز أول المنطلقين في سباق موناكو ضمن بطولة العالم فورمولا 1 للسيارات.

ونجح لوكلير في وضع فريقه في مركز أول المنطلقين بعد أن أخفق منافسوه في التفوق عليه على الرغم من تعرضه لحادث في نهاية التجارب التأهيلية اليوم.

وثارت مخاوف من خسارة السائق البالغ عمره 23 عاما مركز أول المنطلقين إذا احتاجت سيارة لوكلير لتغيير صندوق التروس وبالتالي سيحصل على عقوبة قد يتراجع بسببها إلى المركز السادس ليحصل ماكس فرستابن سائق رد بول على مركز أول المنطلقين.

لكن متحدثة باسم فيراري قالت إن الفريق سيجري المزيد من الفحوص غدا الأحد لتحديد مدى ملاءمة صندوق التروس للمشاركة في السباق.