إيطاليا تفوز بـ"يوروفيجن" للأغاني 2021… فيديو 

فازت فرقة "مانسكين" الإيطالية، بمسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن" بعد أن عاد الحدث الموسيقي الحي الأكثر شهرة في العالم مع قيام المعجبين بالإدلاء بأصواتهم من منازلهم بسبب فيروس كورونا.

وتغلب الإيطاليون وأغنيتهم ​​"Zitti e Buoni" وهم يرتدون الملابس الجلدية والكحل، على منافسة شديدة مع فرنسا وسويسرا للفوز بالنسخة 65 من المسابقة.

وحالت قيود السفر دون مجيء كثير من المشجعين إلى مدينة روتردام المنظمة لمسابقة "يوروفيجن" الغنائية الأوروبية.

يشار إلى أن المسابقة ألغيت العام الماضي لأول مرة في تاريخ البطولة التي استمرت 65 عامًا، وهي واحدة من أكثر الأحداث التلفزيونية مشاهدة في العالم مع حوالي 200 مليون مشاهد.