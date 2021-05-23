حشرات السيكادا في الولايات المتحدة تثير جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي.. فيديو

أعرب سكان الولايات الأمريكية عن قلقهم بشأن اجتياج المليارات من حشرة السيكادا التي تعرف أيضا بحشرة "الزيز" أجزاء مختلفة من الولايات المتحدة الأمريكية.

ونشر المستخدمون لقطات لاجتياح الحشرات في مدينة برينستون التابعة لولاية نيو جيرسي في الجزء الغربي الأوسط من الولايات المتحدة.

— Danny Y. Huang (@danny_y_huang) May 23, 2021

وكتب أحد المستخدمين :"اضطررت للدخول بعد سقوط الزيز الرطب عليّ".

ووفقا لتقارير قناة "إن بي إس نيوز" الأمريكية، تعد فرجينيا وماريلاند وجورجيا أكثر المناطق تعرضا للاجتياح، ومع ارتفاع درجات الحرارة ستشهد معظم أجزاء الساحل الشرقي للبلاد نشاطا متزايدا لحشرات السيكادا.

— Anthony Quintano Photography (@AnthonyQuintano) May 23, 2021

وأوضح الخبراء أن الولايات المتحدة تشهد ظاهرة فريدة، تحدث مرة كل 17 سنة.

وقال عالم الحشرات في جامعة كونيتيكت جون كولي: "هذه تجربة فريدة حيث تقوم هذه الحشرات باجتياح مختلف المناطق لمدة شهر أو نحو ذلك".

— Anthony Quintano Photography (@AnthonyQuintano) May 23, 2021

ويعتبر هذا النوع من الحشرات نوعا خاصا لأنه يتميز بعيونه الحمراء، ويستقر في الساحات والمنازل إلا أنه يفضل البقاء بالقرب من جذوع الأشجار حيث يضع بيوضه.

كما وتصدر السيكادا أصواتا مماثلة لمحرك دراجة نارية أو جزازة عشب.

ونظرا للضوضاء الصاخبة، فقد حذرت المقاهي والمطاعم المحلية من أنها قد تغلق لفترة من الوقت، بحسب ما نشر موقع MIR 24.

هذا ويؤكد العلماء أن حشرة السيكادا ليست سامة وليست خطرة على البشر. ففي غضون أسابيع قليلة تدفن نفسها بنفسها تحت الأرض مرة أخرى. في المرة القادمة لن يتمكن الناس من رؤيتها إلا في عام 2038.