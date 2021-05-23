بسبب كورونا... ارتفاع مبيعات الأجهزة الرياضية بنسب تصل إلى 100%

ونقلت صحيفة "الإمارات اليوم"، صباح اليوم الأحد، عن مسؤولي منافذ بيع، وجود زيادة غير مسبوقة تصل إلى 100% في مشتريات المستهلكين من الأجهزة والمعدات الرياضية، خلال جائحة كورونا، بسبب اهتمام المستهلكين بالصحة الجسدية، لتقوية مناعتهم خلال الجائحة.

ومع قضاء المواطنين أوقاتا أكثر في المنزل، وتفضيل الابتعاد عن الصالات الرياضية العامة والمغلقة، التزاما بالتدابير والإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة الجائحة، فإن مبيعات الأجهزة الرياضية في زيادة مستمرة.

وقال نائب مدير جمعية أبوظبي التعاونية للعمليات، عبد الله عيد:

إن هناك إقبالا كبيرا وغير مسبوق من المستهلكين على شراء الأجهزة الرياضية، خلال فترة انتشار جائحة كورونا، ما أدى إلى ارتفاع مبيعاتها بنسب كبيرة بلغت 100%، وذلك بسبب الثقافة التي أفرزتها الجائحة لدى قطاع عريض من المستهلكين، بأهمية الحفاظ على الصحة وممارسة الرياضة بشكل منتظم، باعتبارها شكلا من أشكال مواجهة الفيروس.

وأكثر الأجهزة والمعدات شراء من جانب المستهلكين، هي أجهزة المشي والجري، والأوزان الخفيفة، ومعدات بناء العضلات والأحمال بمختلف أنواعها، فضلا عن الدرّاجات الكهربائية وغير الكهربائية.