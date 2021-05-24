طبيب يحدد 3 عادات تقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم

وتحدث بازيليف، في مقابلة مع القناة الخامسة، عن العادات التي تقلل من خطر الإصابة بهذا السرطان، مطالبا بالابتعاد عن الكحول.

وقال: "لتقليل خطر الإصابة بهذا النوع من السرطانات، يجب الاعتماد على نظام غذائي متوازن، والابتعاد عن الكحول، والراحة بشكل كافي".

كما أشار إلى ضرورة عدم تصديق الدراسات التي تقلل من خطر استهلاك الكحول ودوره في عملية تطور السرطان، مضيفا بأنه لايجوز لأي شخص شرب الكحول أو تعاطي الأدوية والعقاقير التي ترتفع فيها نسبة الكحول.

يذكر بأن دراسة صادرة عن جامعة أكسفورد نشرت في "JNCI Cancer Spectrum" ، أشارت إلى أن العديد من العوامل غير الوراثية، بما في ذلك زيادة تناول اللحوم الحمراء، وزيادة تعاطي الكحول، ترتبط بزيادة الإصابة بسرطان القولون والمستقيم لدى الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 50 عاما.