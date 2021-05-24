طرح سيارة ليموزين سوفيتية للبيع مقابل 775 ألف دولار

تم طرح سيارة ليموزين سوفيتية نادرة من طراز "زيس-110" تعود لعام 1948 للبيع في موسكو، مقابل 57 مليون روبل (ما يعادل 775.770 دولار).

ووفقا لموقع "أوتو" الروسي، تتميز سيارة الليموزين السوداء، بالدفع الخلفي مدعومة بمحرك بنزين ثماني الأسطوانات بقوة 140 حصانا، وتبلغ المسافة المقطوعة بالسيارة خلال مدة 73 سنة 10 آلاف كيلومتر.

الجدير بالذكر أن الليموزين "زيس-110"، هي أول سيارة سوفيتية بدأ تصنيعها بعد الحرب العالمية الثانية، خلال المدة الممتدة بين عامي 1945 - 1958.

المصمم الرئيسي لسيارات "أوروس" الروسية فاديم بيريفيرزيف كان قد كشف، في وقت سابق، بأنه استلهم من السيارة السوفيتية "زيس-110" التي صممت للزعيم السوفيتي جوزيف ستالين في الأربعينات من القرن الماضي، لتصميم سيارة "أوروس سينات" التي يستخدمها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.