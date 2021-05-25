"ساكورا"..ألماسة أرجوانية وردية تحقق رقما قياسيا في مزاد علني.. فيديو

أصبحت "ساكورا" أغلى ألماسة أرجوانية وردية في التاريخ تباع في مزاد علني، ليتجاوز سعرها الـ29 ألف دولار أمريكي.

الألماسة التي يصل حجمها لـ15.8 قيراط بيعت في مزاد بهونغ كونغ، بحسب ما نشرت شبكة "سي إن إن".

وبحسب الشبكة، فإن "ساكورا" هي أكبر جوهرة مصقولة من نوعها، وحصلت على تصنيف "زاهية فاخرة"، وهو قياس لكثافة اللون والذي ينطبق على 4 في المئة فقط من هذه الجواهر الزهرية.

كما وصنفت الجوهرة بأنها خالية من العيوب الداخلية.

The Sakura, a 15.81 Carat Fancy Vivid Purple Pink Internally Flawless Type lla Diamond Ring, realized US$29,285,318 and set a new auction record for the largest Purple Pink flawless diamond ever sold at auction pic.twitter.com/OMbSWFthdF — دانة العلمي | Dana (@DanaALalami) May 24, 2021

تأتي الجواهر الوردية بدرجات مختلفة، فجوهرة "ساكورا" تتميز بدرجات من الأرجواني تطعّم لونها.

ولم يصل سعر الجوهرة النهائي، البالغ 29.29 مليون دولار، لقيمة أكبر صفقة في تاريخ دار المزادات بشكل عام، والتي بلغت 38 مليون دولار، لكنها تجاوزت قيمة جوهرة بيعت العام الماضي، بلغ حجمها 14.8 قيراط وكان اسمها "روح الوردة"، بيعت مقابل نحو 27 مليون دولار تقريبا، في دار مزادات سوذبي بمدينة جنيف.