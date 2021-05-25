بخطوات بسيطة ومكونات رخيصة... اصنع مطهر اليدين في المنزل

تزداد الحاجة إلى مطهر اليدين في ظل استمرار تفشي وباء كورونا في مختلف أنحاء العالم، إلا أن أسعار تلك المطهرات قد تكون غير مناسبة للكثيرين.

عرض موقع "صدى البلد" طريقة سهلة وبمكونات رخيصة الثمن لصناعة مطهر اليدين في المنزل، نعرضها فيما يلي.

المكونات

كحول - جل الصبار - زيت عطري - زجاجة صغيرة.

الطريقة

1. املأ ثلثي الزجاجة بالكحول (يجب أن يكون 60٪ على الأقل من المحلول كحول نقي).

2. أضف 10 إلى 15 قطرة من أي زيت عطري، ويفضل الخزامى ، لأنه بالإضافة إلى خصائصه المضادة للبكتيريا، فإن رائحته رائعة.

3. املأ بقية الزجاجة بهلام (جل) الصبار، وذلك لتصبح بشرتك أكثر ونعومة.

4. ضع كريم اليدين تجنبا لتعرضها للجفاف بسبب الكحول.