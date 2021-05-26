مشاكل خطيرة يسببها نقص فيتامين "ه"... وتقرير يكشف مصدره وفوائده

تعتبر الفيتامينات والمعادن أجزاء أساسية من نظامنا الغذائي المسؤول عن بقائنا بصحة جيدة، ويعتبر فيتامين ج وفيتامين د من الفيتامينات الأكثر شيوعا بسبب فوائدهما العديدة، ولكن يعد فيتامين ه من الفيتامينات المهمة أيضا.
حذر موقع "أونلي ماي هيلث" أن نقص فيتامين "ه" يمكن أن يتسبب بمشاكل مثل ضعف العضلات، وعدم الراحة في الجهاز الهضمي، وفقدان توازن الجسم، وضعف البصر، كما يمكن أن يؤثر نقصه عند النساء الحوامل والمرضعات على نمو الطفل.
ويمنع فيتامين ه تلف الخلايا المسببة للأمراض المزمنة ويساهم في بناء مناعة قوية لاحتوائه على مضادات الأكسدة ألفا توكوفيرول التي تعزز الاستجابة المناعية لجسم الإنسان، كما تعمل على تعزيز الوظائف الإدراكية التي تمنع مشاكل الذاكرة، وتساهم مضادات الأكسدة الموجودة في فيتامين "ه" بالحفاظ على الرؤية ومنع فقدان البصر المرتبط بالعمر، كما يحمي فيتامين "ه" البشرة من أضرار أشعة الشمس ويبطئ الشيخوخة، ويعزز صحة البشرة ويجعلها ناعمة ونضرة وشبابية.
وقال الموقع أن هناك الكثير من الأطعمة التي تكفي بمتطلبات فيتامين "ه" اليومية مثل حفنة من اللوز الذي يوفر نصف الحصة اليومية من فيتامين "ه" بالإضافة إلى فوائد صحية أخرى بما في ذلك فقدان الوزن وتحسين صحة القلب لاحتوائه على البروتين والبوتاسيوم والمغنيزيوم، كما يمكن الاستفادة من فيتامين ه والبروتين والبوتاسيوم والنياسين التي يقدمها الفول السوداني وزبدة الفول السوداني الخالية على مواد المضافة والسكر الصناعي.
وتحتوي بذور زهرة عباد الشمس وزيت عباد الشمس على نسبة عالية من فيتامين هـ تعادل نصف الحصة اليومية بالإضافة إلى احتوائه على البروتين والمغنيزيوم والبوتاسيوم والزنك، كما أن الأفوكادو يحتوي على 20% من الحصة اليومية من فيتامين ه، وفيتامين سي، وفيتامين ك، أحماض أوميغا 3 الدهنية والبوتاسيوم.
ويعد من المفيد تناول الفلفل الأحمر النيئ للحصول على فيتامين ه، كما أن زيت جنين القمح يحتوي على أكبر كمية ويمكن أن يوفر استهلاك ملعقة واحدة من هذا الزيت 130٪ من فيتامين هـ، وهذا مكلف ولكنه زيت طهي صحي ويمكن استبداله بالزيت العادي.
ويعلم الجميع مدى فوائد الأسماك وغناها بأحماض أوميغا 3 الدهنية التي تقدم فوائد صحية استثنائية كما أنها غنية بفيتامين "ه" وبخاصة سمك السلمون الأطلسي.
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