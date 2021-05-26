لص يسرق سيارة بداخلها امرأة في السعودية... فيديو

وأظهر الفيديو، الذي نشرته صحيفة "المدينة" الإلكترونية، شابا يراقب المكان بحرص، ويقترب من السيارة بهدوء، ويقتحهما.

ثم قام الشاب بإنزال المرأة التي كانت متواجدة بداخلها وينطلق.