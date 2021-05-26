هند البلوشي تبكي بحرقة بسبب مشكلة "تكتمت عنها" مع مشاري العوضي... فيديو

شارك محبو الفنانة الخليجية، هند البلوشي، بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي مشهد فيديو يظهر الفنانة الخليجية وهي تبكي في المطار بحرقة.

وتداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي، عبر منصاتهم المختلفة، مشاهد مؤثرة للحظات لقاء البلوشي بطفليها بعد فترة طويلة من الفراق.

وظهرت البلوشي وهي تركض في المطار وتخرج من قاعة الانتظار مستقبلة بين أحضانها ابنيها الصغيرين بعد فراق طويل.

ويسمع في الفيديو بكاء البلوشي بحرقة في لحظات اختلطت فيها مشاعر السعادة والحزن الكبير.

وقبلت البلوشي أبناءها عدة مرات وقالت باللهجة المحكية في الخليج: "يُما حياتي، هذه آخر مرة، بعد ما اخليكم تبعدون عني".

العوضي وبلوشي تكتما عن الفراق لعامين

بحسب مجلة "لها" المتخصصة بأخبار الفن والنجوم، أنجبت البلوشي ومن وزجها الفنان مشاري العوضي (زواجها الثاني عام 2012) طفلين اثنين.

وأنجبت ابنتهما الأولى عبير في شهر يناير/ كانون الأول من عام 2013 وفي نهايات نفس العام، أنجبت ابنهما الثاني جاسم.

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وأعلن مشاري العوضي، في أغسطس/ آب عام 2018، طلاقه من الفنانة هند البلوشي، بعد طرح فيديو كليب حمل عنوان "مستفز".

وبحسب المصدر، أكد العوضي في ذلك الوقت أنه منفصل عن البلوشي، منذ عامين، أي أن الانفال تم منذ عام 2016، لكنهما تكتما عن ذلك.