فيليب أسمر يسرب فيديو لنادين نجيم وقصي خولي في زفاف ماريتا الحلاني

شارك المخرج اللبناني فيليب أسمر مع متابعيه فيديو من كواليس مسلسله "عشرين عشرين" على حسابه الخاص على إنستغرام .

ونشر الفيديو على موقع "الفن" الإلكتروني، حيث يكشف عن كواليس تصوير حفل زفاف ماريتا الحلاني وحسين مقدم في أحداث المسلسل.

ويظهر تفاعل واندماج الممثل السوري قصي خولي والممثلة اللبنانية ​نادين نجيم على أغنية وديع الشيخ بطريقة طريفة جداً واستثنائية، ثم عودتهما إلى أدوارهما الجديدة أمام الكاميرا.

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ونال الفيديو إعجاب المتابعين مشيرين إلى طرافة الثنائي خولي ونجيم الاستثنائية والأجواء الإيجابية التي جمعت طاقم العمل في كواليس التصوير.