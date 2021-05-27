كندا تخطط لإنزال عربة فضائية على سطح القمر بحلول 2026

أعلنت وكالة الفضاء الكندية أنها تخطط لإنزال مركبة فضائية مسيرة على سطح القمر بحلول عام 2026.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان وكالة الفضاء الكندية: "بالتعاون مع وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" ستهبط المركبة الكندية على سطح القمر خلال السنوات الخمس المقبلة. وكخطوة أولى ، ستختار وكالة الفضاء الكندية شركتين كنديتين لتطوير المركبة والأدوات العلمية اللازمة للمهمة".

وأعلنت وكالة ناسا في تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي، عن إبرام اتفاقات بشأن التنفيذ المشترك لبرنامج "أرتميس" القمري مع كندا واليابان والإمارات العربية المتحدة وبريطانيا وأستراليا وإيطاليا ولوكسمبورغ.

إلى ذلك أعلنت وكالة "ناسا"، أنها تدعو جميع الدول للتوقيع على ما يسمى باتفاقات أرتميس، وهي مجموعة قواعد للتعاون بين الدول في القمر والفضاء الخارجي العميق، قدمتها ناسا في شهر أيار/ مايو 2020، بناءً على مبادئ معاهدة الفضاء الخارجي لعام 1967.