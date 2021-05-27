رامي رضوان يروي موقفا غريبا وقع أثناء مرور نعش سمير غانم... فيديو

وقال رضوان، خلال حلقة برنامج مساء "دي إم سي"، إنه أثناء تواجده في جنازة الفنان سمير غانم، قرر أن يركب سيارته الخاصة ليكون خلف السيارة التي تحمل جثمان الفنان الراحل، وقام حينها بتشغل إذاعة القرآن الكريم، وبشكل مفاجئ سمع الآية الكريمة التي تقول "يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية"، تزامنا مع خروج الجثمان من السيارة، معلقًا: "جسمي قشعر".

في سياق متصل، قال رضوان، إن أسرته أخفت خبر وفاة والد زوجته الفنان سمير غانم، عن الفنانة دلال عبدالعزيز زوجة الفنان الراحل، من خلال عدة حيل، مشيرا إلى أنهم سحبوا منها الهواتف وقاموا بإغلاق التليفزيون.

وأضاف رضوان، أن "حالة دلال عبدالعزيز لا تزال على وضعها، فهي تعافت فقط من فيروس كورونا، ولكن توابع المرض عديدة، وأشد وأشرس من فترة الإصابة بالفيروس".

وأشار رضوان، إلى أنهم قرروا، عند وفاة سمير غانم، أن يخفوا عنها الخبر، ومازالت حتى الآن لا تعلم بوفاة زوجها ورفيق دربها، وهو الأمر الذي تطلب منهم العديد من السيناريوهات والتمثيل لإقناعها بالأمر.

يذكر أن سمير غانم رحل عن الحياة عصر الخميس الماضي، عن عمر ناهز 84 عاما، متأثرا بفيروس "كورونا"، وشيعت جنازته، الجمعة، من مسجد المشير بالتجمع الخامس، وشارك في الجنازة عدد كبير من النجوم من بينهم يسرا وإلهام شاهين.