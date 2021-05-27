هندية تكشف سر خسارتها 53 كيلوغراما من وزنها خلال سنة

كشفت إمرأة هندية، طريقة إنقاص وزنها بمقدار 53 كيلوغرامًا خلال سنة.

ووفقا لصحيفة "ذا تايمز أوف إنديا"، عانت مينو نايار البالغة من العمر 35 عامًا، من زيادة في الوزن. وحاولت مرارًا وتكرارًا أن تستعيد لياقتها، لكن كل محاولاتها بائت بالفشل، لذا لجأت نايار إلى خبراء تغذية وبدأت باتباع نظام غذائي صحي.

وبحسب الصحيفة، تتناول نايار بيضة مع الخبز المحمص أو الأرز أو طبق هندي (سميد مع الخضار)على الإفطار، وتتناول لحم الصويا والخضار مع الأرز أو الجبن والخبز على الغداء.

في حين تتضمن وجبة العشاء، حساء هنديا تقليديا من الفاصوليا المسلوقة والخضروات، مع الأرز أو السلطة والخبز.

كما تمارس نايار التمارين الرياضية لمدة ساعة ونصف يوميا، وفي المساء تمارس رياضة السباحة.

وأوضحت نايار: "بفضل النشاط البدني المنتظم والنظام الغذائي، خسرت حوالي 53 كيلوغرامًا خلال سنة".

واختتمت نايار بقولها: "لتحقيق الوزن المثالي، من المهم الحصول على قسط كافٍ من النوم".