روسيا تبدأ بتطعيم الحيوانات ضد كورونا

سلم المختصون الروس الدُفعات الأولى من اللقاح الوحيد في العالم للوقاية من فيروس كورونا عند الحيوانات إلى كافة المناطق الروسية.

وبحسب موقع "تي في زفيزدا"، فقد بدأ المختصون بتطعيم الحيوانات الأليفة ضد فيروس كورونا باللقاح الوحيد في العالم في هذا المجال "كارنيفاك كوف".

واللقاح "كورنيفاك كوف" طورته هيئة حماية المستهلك الروسية، وفقا لما أعلنته مستشارة رئيس الهيئة جوليا ميلانو.

وقالت: "يوم أمس، تم تسليم الشحنات الأولى من لقاح "كارنيفاك كوف" الوحيد في العالم، الذي طوره العلماء الروس في الهيئة بهدف الوقاية من الأمراض بين الحيوانات، إلى المدن الروسية".

يتم التطعيم في كل من العيادات الخاصة والعامة التي اشترت الدواء من الشركة المصنعة.