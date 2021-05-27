تقرير يكشف عن خطوات صحية يجب اتباعها للقضاء على الدهون الحشوية

تتجمع الدهون الحشوية أو دهون البطن قرب الأعضاء الحيوية مثل الكبد والأمعاء، وترتبط ببعض الاضطرابات الأيضية مما يزيد من احتمال الإصابة بأمراض القلب والسكري 2.

ويرى الأطباء، بحسب موقع "يو إس أي دايلي إكسبريس"، أنه يمكن التخلص من كمية الدهون الحشوية المخزنة بسلوك تعديلات غذائية صحية، مثل تغيير زيت القلي واستخدام زيت جوز الهند الصحي، حيث بينت الدراسات أن تناول زيت جوز الهند، بمقدار ملعقتين يوميا، يخفض دهون البطن ويزيد نسبة الكوليسترول الجيد في الدم الذي يعمل على نقل الكوليسترول الضار إلى الكبد حيث يتم التخلص منه.

كما نصح الأطباء بحرق المزيد من السعرات الحرارية يوميا، واتباع نظام غذائي صحي عن طريق تناول الأطعمة النشوية الغنية بالألياف وزيادة حصص الفاكهة والخضروات اليومية، وتناول منتجات الألبان والأطعمة المدعمة بالكالسيوم.

ويخفض تناول الفاصولياء والبقول والأسماك والبيض مع كميات قليلة من الزيوت غير المشبعة، من مستوى الدهون الحشوية في الجسم، كما أن شرب الماء بما يعادل من ستة إلى ثمانية أكواب يوميا وتجنب إضافة الملح أو السكر المضاف والمتواجد في المشروبات الرياضية المحلاة بالسكر والأطعمة المعبأة إلى الوجبات اليومية، يعد مفيدا جدا.

وتعتبر الأطعمة التي تحتوي على الألياف القابلة للذوبان، مثل بذور الكتان والأفوكادو والتوت الأسود وبراعم بروكسل، مهمة جدا، لأنها تمتص الماء، وتعمل على تشيكل مادة هلامية تساعد على إبطاء هضم الطعام أثناء مروره عبر الجهاز الهضمي، والشعور بالشبع لمدة طويلة.

ونصح الأطباء بممارسة الرياضة، مثل رياضة المشي أو تمارين القوة، من أجل تقليل تواجد الدهون الحشوية أو منعها من الظهور.