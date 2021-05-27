7 فوائد مذهلة تجعل الأرز الأحمر جزءا هاما من النظام الغذائي

ووجد موقع "هيلث شوتس" أن الأرز الأحمر يمكن أن يفيد الصحة بأكثر من طريقة، حيث أن العنصر الغذائي الرئيسي في الأرز الأحمر هو الأنثوسيانين، وهو مركب معزز للصحة، ويملك القدرة على خفض ضغط الدم والوقاية من مرض السكري وتحسين الرؤية وتقليل الخلايا السرطانية. إلى جانب ذلك، فإنه يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات والبكتيريا، وعلى الألياف المفيدة وفيتامين ب1 وفيتامين ب2 والكالسيوم و الحديد.

ويعمل الأرز الأحمر على تخفيض نسبة السكر في الدم وجعله تحت السيطرة، حيث تؤدي مستويات السكر غير المنضبطة في الدم إلى تدمير العين والكلى وتتسبب في أمراض القلب التاجية، كما أنه يساعد على تحسين أنماط التنفس، وتعزيز استهلاك الأكسجين في الجسم وتحسين الدورة الدموية، ويمنع التهاب المفاصل وهشاشة العظام لاحتوائه على نسبة عالية من المغنيزيوم والكالسيوم.

يعتبر الأرز الأحمر مصدرا رائعا للألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان، فيعمل على تسهيل حركة الأمعاء ويحسن من صحة الجهاز الهضمي، وهو ممتاز للتحكم بالوزن، حيث أنه يحتوي على صفر من الدهون مما يجعله ممتازا للتخلص من السمنة الزائدة.

ويرى الأطباء أن الأرز الأحمر يقلل من الكوليسترول السيئ والضار في الجسم، فهو مفيد جدا لمرضى القلب، كما أنه يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، ويعمل على تحسين صحة البشرة لما يمتلكه من خصائص مضادة للأكسدة القوية للأنثوسيانين التي تؤخر علامات الشيخوخة المبكرة وتلف الجلد الناجم عن الأشعة فوق البنفسجية، كما أن احتوائه على المعادن والفيتامينات مثل الزنك والحديد يساعد على الحفاظ على بشرة مغذية وصحية.