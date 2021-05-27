مضيفة طيران تقع ضحية اعتداء وتفقد اثنين من أسنانها

حث اتحاد مضيفات الطيران على إصدار قوانين صارمة لحماية مضيفات الطيران من وبائي العدائية والاعتداء، خاصة بعد حادثة اعتداء أدت إلى فقدان مضيفة اثنين من أسنانها بالإضافة إلى إصابتها بجروح في وجهها.

وذكر موقع "سي إن إن عربي" أن إدارة شرطة ميناء سان دييغو ألقت القبض على راكبة بعد تسببها في إصابة خطيرة لمضيفة طيران أثناء رحلة من مدينة ساكرمينتو إلى مدينة سان دييغو الأمريكية، حيث أن الراكبة كانت قد تجاهلت مرارا التعليمات الاعتيادية على متن الطائرة ومارست الإساءة اللفظية والجسدية عند الهبوط.

وأشارت الشرطة إلى أن المسعفين نقلوا المضيفة إلى مستشفى في سان دييغو لتلقي العلاج حيث أصيبت بجروح في وجهها وفقدت اثنين من أسنانها.

وطالبت رئيسة شركة "تي دبليو يو لوكال 556" الحكومة والركاب بإنهاء حالة العدائية ضد المضيفات واتخاذ إجراءات صارمة ضد من يمارس عمليات الاعتداء وزيادة عدد حراس الجو الفيدراليين على متن الطائرات.

ولفتت رئيسة شركة الطيران إلى وجود 477 حادثة اعتداء خلال شهر واحد، وكتبت قائلة: "هذا العدد غير المسبوق من الحوادث وصل إلى مستوى لا يُحتمل، حيث أصبحت أحداث عدم امتثال الركاب للتعليمات داخل الطائرة أكثر عدوانية بطبيعتها".

وردت إدارة الطيران الفيدرالية أن لديها سياسة عدم التسامح مطلقا مع سلوك الركاب الجامح، واقترحت غرامات مالية كبيرة ضد 15 راكبا على الأقل في مايو/أيار، وكانت إدارة الطيران الفيدرالية قد تلقت ما يقرب من 2500 تقرير عن سلوك غير منضبط من قبل الركاب منذ بداية العام، بما في ذلك حوالي 1900 تقرير عن ركاب يرفضون الامتثال للتفويض الفيدرالي لأقنعة الوجه.