محكمة خليجية تغرم زوجة فتشت هاتف زوجها

ذكرت وسائل إعلام إماراتية أن محكمة محلية ألزمت زوجة بدفع مبلغ 5.5 ألف درهم إلى زوجها، تعويضا عما لحقه من ضرر مادي وأدبي.

وأفاد الموقع الإخباري "الإمارات 24"، اليوم الجمعة، بأن الزوجة انتهكت خصوصية زوجها بعدما نقلت بعض الصور والتسجيلات الخاصة به، وأرسلتها لأسرته بغرض تشويه سمعته.

وأكدت النيابة العامة أن الزوجة فتشت هاتف زوجها الخليجي، ونقلت صورا وتسجيلات خاصة به، واتهمته بتهم تخدش اعتباره وتمس عرضه، إلا أن محكمة الجنح برّأت الزوجة من تهمة السب، وغرمتها مبلغ 1500 درهم بتهمة تفتيش الهاتف.

وأشار الموقع الإلكتروني إلى أن الزوج أقام دعوى مدنية يطالب بتعويضه عن الضرر المادي والأدبي، الذي لحق به، جراء ما ارتكبته زوجته من جرائم بحقه وإساءتها له ولسمعته، نتيجة إرسالها صوره إلى أهله وتشويه صورته بنشر التسجيلات، إضافة إلى ما تلفظت به من عبارات سب في حقه مست كرامته.

وشدد وكيل الزوجة على أن الزوج أساء معاملة موكلته، قولا وسبا، وطردها من محل الزوجية، وفتح ضدها بلاغات عدة وقضية طلاق للضرر، حيث تم رفض الدعوى لعدم ثبوت الضرر بحقه، كما تركها وابنتهما دون معيل.