وزير الصحة الروسي: لقاح "سبوتنيك V" آمن للحوامل

أعلن وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، اليوم الجمعة، أنه تم استلام بيانات حول سلامة لقاح "سبوتنيك V" للحوامل، مشيرا إلى أن تغييرات تجري على تعليمات الاستخدام.

موسكو - سبوتنيك. قال موراشكو لوكالة "سبوتنيك": "تم استلام بيانات السلامة الخاصة بالنساء الحوامل".

وأوضح أنه يتم حاليا إجراء تغييرات على تعليمات الاستخدام لهذه الفئة.

وكان مركز غاماليا الوطني لأبحاث علوم الأوبئة والأحياء الدقيقة التابع لوزارة الصحة الروسية، أكد أنه لم تكن هناك آثار جانبية خطيرة من التطعيم بلقاح "سبوتنيك V" بين النساء الحوامل.

ويوم أمس الخميس، أعلن ميخائيل موراشكو، أن قرابة 17 مليون شخص في روسيا قد تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وبدأت في روسيا، في الـ5 من كانون الأول/ديسمبر الماضي، حملة التطعيم العام ضد فيروس كورونا بتوجيه من الرئيس فلاديمير بوتين.

ولدى روسيا ثلاث لقاحات ضد فيروس كورونا وهي: "سبوتنيك V"، الذي طوره مركز غاماليا لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة ويجري إنتاجه بالاشتراك مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة؛ وهو أول لقاح مسجل في العالم ضد فيروس كورونا المستجد، وأظهرت الاختبارات أن فعاليته تتجاوز 90 بالمئة ونسبة أمان عالية، حيث يتم إعطاؤه على جرعتين بفاصل 21 يوما؛ و"أبيفاك كورونا"، و"كوفيفاك".