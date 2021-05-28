"زينب أنا جوزك"... رجل يهاجم منزل فنانة خليجية ويدعي أنه زوجها

نشرت مجلة "ليالينا" مقطع فيديو للفنانة زارا البلوشي تتكلم فيه عن محاولة اقتحام منزلها من قبل رجل ادعى أنه زوجها، وقالت البلوشي إن العاملة الموجودة لديها أيقظتها من النوم في الساعة الثامنة صباحاً، لكي تخبرها بأن هناك رجلاً على الباب يريد التحدث معها، وبمجرد أن رآها هذا الرجل قال لها: "زينب أنا جوزك".

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وأوضحت الفنانة أنها من هول الصدمة أغلقت الباب في وجهه، خاصة أنها لم تره من قبل، واتصلت بالشرطة ليصلوا في أقل من خمس دقائق ويقبضوا عليه قبل هروبه، وأكدت البلوشي أنها ماتزال تشعر بالخوف ومايزال الرعب يتسلل إلى قلبها، وأنها ستقوم بتركيب كاميرات مراقبة لمنزلها من الداخل والخارج.