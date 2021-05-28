بعد قرار قضائي... أحمد فلوكس يتوعد بنشر الحقائق بالأدلة والفيديوهات... فيديو

صدر حكم بحبس الفنان المصري أحمد فلوكس لمدة سنة، في القضية التي رفعتها سيدة الأعمال ياسمين عزت، وكيلها المحامي أحمد الجندي، ضده.

ونشر الفنان أحمد فلوكس فيديو عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، نشره موقع "الفن"، أبدى من خلاله احترامه لأحكام القضاء، كما طمأن متابعيه قائلاً:

"أنا كويس في البيت مع ابني وزوجتي... وهذا حكم درجة أولى وليس نهائياً، ولا تعقيب على أحكام القضاء فلدينا قضاء عادل وأثق به جداً، ويأتي بالحق لأصحابه".

وأضاف: "هناك محاولات تحدث ضدي الغرض منها تشويه سمعتي، ولكن أنا أثق في من يحبني ويعلم معدني وشخصيتي، وأقدم الشكر لمن حاول الاتصال بي للاطمئنان علي"، موضحاً أنه سيأتي يوم يعرض فيه كل الحقائق بالأدلة والفيديوهات والرسائل لإثبات صحة كلامه.

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وشمل الحكم تغريم المحكوم عليه مبلغا قدره عشرة آلاف جنيه، ودفع كفالة بقيمة خمسة آلاف جنيه، لوقف تنفيذ حكم الحبس مؤقتاً، مع إحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المدنية المختصة.