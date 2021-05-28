بعد 100 عاما على اعتباره منقرضا... العثور على نوع نادر من السلاحف العملاقة... فيديو

أعلنت بعثة علمية استكشافية في جزر جالاباجوس في الإكوادور أنها عثرت على سلحفاة عملاقة اعتبرت منقرضة منذ 100 عام.

وقال موقع "العين" الإخباري في تقرير له إنه تم العثور على نوع من أنواع السلاحف التي كان يعتقد أنها منقرضة، قبل عامين، على جزيرة فيرناندينا وهي من أحدث وأكثر جزر الأرخبيل عذرية، وذلك خلال رحلة استكشاف مشتركة بين متنزه جالاباجوس الوطني ومحمية جالاباجوس.

وأضاف أن المنتزه الوطني في جالاباجوس يحضر لرحلة استكشاف جديدة للبحث عن المزيد من أفراد السلاحف العملاقة تلك في محاولة للحفاظ على نوعها.

وقال متنزه جالاباجوس في بيان "كشفت جامعة يال عن نتائج الدراسات الجينية والمقارنة للحمض النووي بعينة استخلصت عام 1906"، وتظهر بيانات متنزه جالاباجوس الوطني أن العدد الحالي للسلاحف العملاقة بأنواعها المتعددة يقدر بنحو 60 ألفا.

ومن الجدير بالذكر أن العالم البريطاني تشارلز داروين اتخذ جزر جالاباجوس أساسا لوضع نظرية التطور في القرن التاسع عشر، وفقا للموقع.