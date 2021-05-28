تقرير يكشف إيجابيات وسلبيات مشروبات الطاقة

ونشر موقع "أونلي ماي هيلث" تقريرا يشرح فيه أن مشروبات الطاقة تتكون بشكل أساسي من السكر والكافيين، ولكنها تحتوي أيضا على فيتامينات ب التي تحول الطعام إلى طاقة يستفاد منها الجسم بالكامل، وعلى مشتقات الأحماض الأمينية: التورين ولاكريتين، التي تعزز العديد من العمليات البيولوجية في الجسم وبالتالي تساعد في زيادة فعالية مشروبات الطاقة، كما تحتوي على بعض المستخلصات العشبية مثل الجينسنغ والغرنا التي تعمل على تحسين أداء هذه المشروبات.

كما شرح المقال بعض مزايا مشروبات الطاقة التي تتلخص بأنها ترفع مستويات الطاقة وتعزز القدرة على التحمل، كما تساعد على تجديد مستويات الطاقة، وتحافظ هذه المشروبات عالية السعرات الحرارية على رطوبة الجسم وطاقته.

وتحتوي بعض مشروبات الطاقة على الكرياتين ومشتقات الأحماض الأمينية الأخرى وهي مكملات عضلية رائعة تعمل على تعزيز كتلة العضلات وبناء عضلات الجسم، كما أنها مفيدة لمدمني الكحول حيث تعمل على إزالة السموم من الجسم لاحتوائها على شوك الحليب الذي هو عامل لإزالة السموم من الكبد بدون إضافة أي سعرات حرارية.

وحذر الخبراء من مخاطر استهلاك مشروبات الطاقة للصغار على وجه الخصوص لأن استهلاك الكثير من السكر والكافيين يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري والأرق والقلق ومشاكل القلب والأوعية الدموية وتزيد من مخاطر الإصابة بضغط الدم، كما أنها ضارة بالأم الحامل والمرضع لتأثيرها المباشر على الجهاز الهضمي للرضع وتسبب الإسهال عند الأطفال.