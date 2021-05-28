بسبب صرصور يتجول على جسده... ردة فعل سريعة لمراسل على الهواء مباشرة... فيديو

ظهر الارتباك والرعب على وجه كبير مراسلي شبكة "سي إن إن" الأمريكية لدى الكونغرس، مانو راجو، حين كان في بثّ حي ومباشر، بسبب صرصور.

وتم تداول فيديو بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، ونشره موقع "صوت بيروت"، يظهر الارتباك والرعب على وجه مانو راجو، كبير مراسلي الشبكة، أثناء بث حي ومباشر بسبب زحف صرصور كبير على جسمه.

وبدأ الصرصور في الظهور حينما كان راجو يتكلم في التغطية، فأكمل طريقه من صدر المراسل حتى أذنه إلى أن ثبت أسفل رقبته، وبدا وكأن هناك من حذّر راجو في غرفة التحكم بشأن الزائر الجديد، فما كان من المراسل إلا أن انتفض مرتعبا مبعدا الصرصور عن جسده.

CNN's chief congressional correspondent Manu Raju received a rude awakening when a cicada crawled onto his neck during a live shot https://t.co/hchKskPNnl pic.twitter.com/1s4V4wH22I — CNN (@CNN) May 28, 2021

​وقد لاقى الفيديو تفاعلاً كبيراً عبر شبكات التواصل، وأعاد المستخدمون نشره مرات عديدة.