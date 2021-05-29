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    مدينة ووهان بعد عام من وباء كورونا، الصين 7 ديسمبر 2020

    هل يعتبر هذا دليلا على تسرب كورونا من مختبر ووهان؟

    © REUTERS / Aly Song
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    لا يمكن أن يكون هناك العديد من الوظائف الجهنمية أكثر من تلك التي منحت لثلاثة عمال مناجم صينيين في مقاطعة يوهان الجبلية في أبريل 2012.

    وفي تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تم تكليفهم بتنظيف منجم نحاس مهجور في مقاطعة مويجانج، ووجدوا أنفسهم في كهوف طمرتهم فيها أكوام مزيج كريه الرائحة من براز وبول والخفافيش.

    بينما جاثمت الخفافيش في سماء المنطقة، واندفعت الفئران من الأنقاض والوحل، في وقت حفر فيه الرجال لساعات طويلة.

    بعد أسبوعين، أصيب الثلاثة بمرض شديد يشبه الالتهاب الرئوي، وسرعان ما عانوا أيضًا من مشاكل في التنفس والسعال والحمى التي تزيد عن 39 درجة مئوية الأعراض التي تشبه بشكل لافت للنظر المرض الذي نعرفه الآن باسم كوفيد-19.

    تم نقل عمال المناجم الستة إلى كلية الطب الأولى في جامعة كونمينغ الطبية - على بعد أكثر من 100 ميل في عاصمة المقاطعة - حيث تم وضعهم على أجهزة التنفس الصناعي.

    في غضون أشهر، لقي الثلاثة حتفهم.

    تم إرسال عينات دم الضحايا لتحليلها إلى معهد ووهان لعلم الفيروسات في مقاطعة هوبي، وهو مركز مشهور عالميًا لأبحاث فيروس كورونا والمختبر الوحيد في الصين المسموح به للتعامل مع الفيروسات القاتلة مثل الإيبولا وإنفلونزا الطيور وفيروس نقص المناعة البشرية.

    هناك تم تحليل الدم من قبل الدكتورة شي جينجلي، العالمة الشهيرة المعروفة باسم "بات ومان" من قبل زملائها بسبب رحلاتها الاستكشافية الرائدة للبحث عن الفيروسات إلى كهوف الخفافيش في الأجزاء النائية من الصين على مدى عقدين تقريبًا.

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    © Sputnik . Zahraa al-Amir
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    وخلصت إلى أن الرجال لقوا حتفهم بسبب عدوى فطرية ناجمة عن أحد العوامل الممرضة الكامنة في الفطر الذي غطى ذرق الخفافيش.

    بعد مرور تسع سنوات، تصدر عمال المناجم في عناوين الأخبار فجأة في جميع أنحاء العالم بعد أن نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" استنتاجات من تقرير استخباراتي أمريكي سري نهاية الأسبوع الماضي.

    وذكرت الصحيفة أن 3 باحثين من المختبر تم نقلهم إلى المستشفى في نوفمبر/ 2019 بأعراض متوافقة مع Covid-19.

    وكان هذا قبل شهر على الأقل من إعلان بكين رسميًا عن وجود مرض تنفسي جديد للعالم في 31 ديسمبر 2019.

    بالطبع، هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها طرح نظرية "التسرب في المختبر" كسبب للوباء.

    بالنسبة للكثيرين ، كان احتمال ظهور فيروس جديد في نفس المدينة التي توجد بها المعامل المتخصصة في أبحاث فيروس كورونا دائمًا بمثابة مصادفة.

    لكن تم رفض مثل هذه الادعاءات بشكل أو بآخر منذ البداية.

    أدان الصينيون بشدة "تسييس" الوباء، وبدا أن الخبراء في جميع أنحاء العالم يفضلون نظرية "الانتشار الحيواني". يشير هذا إلى أن الفيروس قفز على الأرجح من الخفافيش (مستودع معروف لفيروسات كورونا) إلى حيوان وسيط ثم إلى الإنسان. في الواقع ، هذه هي الطريقة التي تتطور بها معظم الفيروسات التي تصيب البشر.

    يوم الخميس أمر الرئيس جو بايدن مسؤولي المخابرات بـ "مضاعفة" جهودهم لتحديد منشأ فيروس SARS-CoV-2 وتقديم تقرير خلال 90 يومًا.

    في مقابلة في وقت سابق من هذا الشهر، اتفق كبير مستشاريه الطبيين، الدكتور أنتوني فوسي، ومدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية ، على أن خروج الفيروس من المختبر كان احتمالًا ''. وقال إنه سيدعم أيضًا تحقيقًا ثانيًا تجريه منظمة الصحة العالمية.

    وأسفر التحقيق الأول الذي أجراه علماء غربيون في يناير، والذي أشرفت عليه بكين بصرامة من البداية إلى النهاية، عن تقرير مفاده أن حادثة المنجم في ووهان "من المستبعد جدًا أن تكون سببًا للوباء".

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