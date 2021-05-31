مدربة رياضية تبدد الخرافات الشائعة حول إنقاص الوزن

بددت مدربة لياقة بدنية من نيوزيلندا الخرافات الشائعة عن فقدان الوزن وكشفت عن نصائح لمحاربة السمنة.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أوضحت أنجولي ماك البالغة من العمر 26 عامًا، أن هناك الكثير من المعلومات الخاطئة على الإنترنت حول كيفية اتباع أسلوب حياة صحي.

وقالت ماك: "يعتقد الكثير من الناس أن الطريقة الوحيدة لفقدان الوزن هي التوقف عن تناول الطعام بعد الساعة السادسة مساءً. هذا ليس صحيحا"، ولفتت إلى أن التحكم في الوزن يعتمد بشكل مباشر على كمية السعرات الحرارية المستهلكة.

وأضافت بقولها: "إذا كنت بحاجة إلى تناول 1700 سعرة حرارية لإنقاص الوزن، فلا يهم في أي وقت من اليوم تتناولها".

وأشارت ماك إلى أن الإفطار ليس أهم وجبة في اليوم، وقالت: "ليس الوقت هو المهم، بل نوعية وكمية الطعام المستهلك، إذا كنت لا تحب وجبة الإفطار، فلا تتناول وجبة الإفطار. لست بحاجة إلى إجبار جسدك. استمع إلى نفسك وتناول الطعام عندما تريد".

واختتمت ماك بقولها إن التمرن لساعات طويلة دون راحة، يضر الجسم أكثر مما ينفع ويسبب الإرهاق، مؤكدة على ضرورة تخصيص أيام راحة بين التدريبات، وممارسة المشي أو اليوغا.