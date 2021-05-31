المفوضية الأوروبية توافق على تطعيم الأطفال بين 12 و15 عاما ضد كورونا بلقاح "فايزر بايونتيك"

أعلنت المفوضة الأوروبية لشؤون الصحة، ستيلا كيرياكيدس، موافقة المفوضية الأوروبية على البدء بتطعيم الأطفال بين 12 و15 عامًا ضد فيروس كورونا "المستجد "كوفيد-19" بلقاح فايزر بايونتيك، مشيرة إلى أهمية تبني هذه الخطوة لإنهاء الوباء.

وغردت كيرياكيدس، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، اليوم الإثنين، قائلة "وافقت المفوضية الأوروبية على استخدام لقاح فايزر/بايونتيك المضاد لكوفيد-19 للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 عامًا".

Today, @EU_Commission adopts a decision to approve the use of the BioNTech/Pfizer #COVID19 vaccine for 12-15 year olds.



▶️ Member States can now choose to expand their vaccination rollout to young people.



To put an end to the crisis, every dose counts. pic.twitter.com/SSJpwJOUsc — Stella Kyriakides (@SKyriakidesEU) May 31, 2021

وأضافت المفوضة الأوروبية لشؤون الصحة ستيلا كيرياكيدس، "يمكن الآن للدول الأوروبية أن تختار توسيع نطاق عملية التطعيم للمراهقين. لوضع حد لأزمة تفشي جائحة فيروس كورونا".

ويذكر أن وكالة الأدوية الأوروبية أعلنت مؤخرا عن موافقتها على تلقيح الأطفال من سن 12 إلى 15 سنة بلقاح فايزر - بيونتيك المضاد لفيروس كورونا المستجد، وطالبت منظمة الصحة العالمية الاتحاد الأوروبي بتسريع وتيرة حملات التطعيم.