لوكاكو مهاجم إنتر يفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي

فاز روميلو لوكاكو، مهاجم إنتر ميلان بجائزة أفضل لاعب في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

ونال مهاجم بلجيكا الجائزة الرسمية لأفضل لاعب بالكالتشيو، بعد أن سجل 24 هدفا بالدوري وقدم 11 تمريرة حاسمة، ليساعد إنتر في تحقيق اللقب لأول مرة خلال 11 عاما.

واختير كريستيانو رونالدو أفضل مهاجم بعد أن سجل 29 هدفا في الدوري، ليحصد لقب هداف الدوري الإيطالي.

كما اختير دوسان فلاهوفيتش مهاجم فيورنتينا كأفضل لاعب تحت 23 عاما.

فيما نال جيانلويجي دوناروما جائزة أفضل حارس بعد أن حافظ على نظافة شباكه 14 مرة مع ميلان.

أما جائزة أفضل مدافع فذهبت إلى كريستيان روميرو لاعب أتلانتا.

ونال نيكولو باريلا جائزة أفضل لاعب وسط لينضم إلى زميله بالفريق لوكاكو في قائمة الشرف.

وتوج إنتر ميلان بلقب الدوري قبل أربع جولات على نهاية الموسم، وجمع 91 نقطة في ثاني أكبر رصيد للنادي في تاريخه عقب حصد 97 نقطة بموسم 2006-2007، كما أنهى هيمنة يوفنتوس المحلية خلال تسع سنوات بالدوري.

ولم يحقق إنتر مركزا أعلى من الرابع خلال ثماني سنوات قبل وصول المدرب أنطونيو كونتي.

وفسخ المدرب أنطونيو كونتي عقده مع إنتر ميلان يوم الأربعاء الماضي قبل عام على نهايته.