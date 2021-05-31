أخبار سارة عن الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي والفنانة دلال عبد العزيز.. فيديو

تفاصيل جديدة عن الحالة الصحية للإعلامي المصري، وائل الإبراشي، والفنانة دلال عبد العزيز كشفها رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، الدكتور حسام حسني، اليوم الاثنين.

وقال رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا في تصريحات لبرنامج الحكاية المذاع عبر تلفزيون "إم بي سي مصر"، أن حالة الفنانة دلال عبد العزيز مستقرة، ولكنها مازالت تحتاج إلى كميات من الأكسجين.



وأصيبت الفنانة دلال عبد العزيز بفيروس كورونا المستجد منذ أكثر من 40 يوما، عقب الانتهاء من تصويرها مسلسلها الرمضاني "ملوك الجدعنة" من بطولة عمرو سعد ومصطفى شعبان، فيما توفي زوجها الفنان سمير غانم، عن عمر ناهز 84 عاما، متأثرا بفيروس "كورونا"، وشيعت جنازته، من مسجد المشير بالتجمع الخامس، وشارك في الجنازة عدد كبير من النجوم من بينهم يسرا وإلهام شاهين.

تفاصيل الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي

وأكد رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أنه تواصل مع زوجة "الإبراشي"، وهو في حالة من التحسن وسيظهر لجمهوره على الشاشة في أقرب وقت.

ومكث الإبراشي في المستشفى مدة 77 يوما لتلقي العلاج، إثر الإعلان عن إصابته أواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي.



وخضع الإبراشي لعلاج مكثف بعد تدهور حالته الصحية، ما استدعى دخوله العناية المركزة، ويغيب عن الشاشة منذ ذلك الحين.