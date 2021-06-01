تيم حسن يكشف عن ختام "الهيبة" القاتل... صور

شارك النجم السوري، تيم حسن، صورة تظهر لقطة من أحد مشاهد الموسم الأخير، الذي ينتظره الملايين، لنهاية سلسلة مسلسل "الهيبة"، الذي أحدث في السنوات الماضية ضجة واسعة بسبب أحداثه المشوقة.

وشارك النجم السوري صورة على حسابه الشخصي في "إنستغرام"، يظهر فيها وهو يمسك أفعى قاتلة، في مشهد يعبر عن حدة الأحداث التي ستشهدها السلسلة الأخيرة من المسلسل الذي يحمل اسم "الهيبة جبل".

وقال تيم حسن معلقا على الصورة: "نتابع تصوير الهيبة جبل يوميا... إن شاء الله يعجبكن... شو متخيلين يصير بآخر جزء؟".

وكان المخرج السوري، سامر البرقاوي، قد كشف بداية الشهر الماضي، عن انطلاق تصوير الجزء الجديد من المسلسل السوري الذي حاز على شهرة واسعة في وقت قياسي وأحدث الكثير من الجدل بين متابعيه.

وأكد المنتج صادق شحادة، في منشور له على صفحته الشخصية في "تويتر"، بدء تصوير مسلسل "الهيبة" بجزئه الخامس، والذي سيحمل عنوان "الهيبة الجبل".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от TIM HASSAN | تيم حسن (@taimhasan)

وبحسب شحادة، تكتب في هذه النسخة من المسلسل نهاية قصة عائلة جبل إلى الأبد، حيث سيكون هذا الجزء هو الجزء الأخير.

ويشارك في كتابة النهاية الدرامية للمسلسل، نجم سوري جديد ضمن قائمة أبطال المسلسل وهو الفنان عبد المنعم عمايري.

ويلعب النجم عبد المنعم عمايري شخصية النّد التي ستصارع "جبل شيخ الجبل"، تيم حسن، ليكتبا معا نهاية قصة "الهيبة" الأخيرة، بالإضافة إلى نجم سوري آخر لم يكشف عن اسمه.