تيم حسن يكشف عن ختام "الهيبة" القاتل... صور

وشارك النجم السوري صورة على حسابه الشخصي في "إنستغرام"، يظهر فيها وهو يمسك أفعى قاتلة، في مشهد يعبر عن حدة الأحداث التي ستشهدها السلسلة الأخيرة من المسلسل الذي يحمل اسم "الهيبة جبل".
وكان المخرج السوري، سامر البرقاوي، قد كشف بداية الشهر الماضي، عن انطلاق تصوير الجزء الجديد من المسلسل السوري الذي حاز على شهرة واسعة في وقت قياسي وأحدث الكثير من الجدل بين متابعيه.
وأكد المنتج صادق شحادة، في منشور له على صفحته الشخصية في "تويتر"، بدء تصوير مسلسل "الهيبة" بجزئه الخامس، والذي سيحمل عنوان "الهيبة الجبل".
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وبحسب شحادة، تكتب في هذه النسخة من المسلسل نهاية قصة عائلة جبل إلى الأبد، حيث سيكون هذا الجزء هو الجزء الأخير.
بعونه تعالى انطلق اليوم تصوير مسلسل #الهيبة بجزئه الخامس والأخير تحت عنوان #الهيبة_جبل— Sadek sabbah (@sadeksabbah) May 3, 2021
أرحب بجميع أبطال العمل وبنجمنا العربي #تيم_حسن وأتمنى للجميع التوفيق بقيادة المخرج #سامر_البرقاوي @actortaim @SamerBarkawi @CedarsArt pic.twitter.com/2NEhZZr5iT
ويشارك في كتابة النهاية الدرامية للمسلسل، نجم سوري جديد ضمن قائمة أبطال المسلسل وهو الفنان عبد المنعم عمايري.
ويلعب النجم عبد المنعم عمايري شخصية النّد التي ستصارع "جبل شيخ الجبل"، تيم حسن، ليكتبا معا نهاية قصة "الهيبة" الأخيرة، بالإضافة إلى نجم سوري آخر لم يكشف عن اسمه.
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