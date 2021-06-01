تسجيل
12:03 GMT01 يونيو/ حزيران 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    تيم حسن

    تيم حسن يكشف عن ختام "الهيبة" القاتل... صور

    © Photo / Facebook/ TaimHasanFans
    مجتمع
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/103911/29/1039112931_0:40:1280:760_1200x675_80_0_0_b1f251aa09d3b216a7803d4552778729.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/society/202106011049130862-%D8%AA%D9%8A%D9%85-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84-%D8%B5%D9%88%D8%B1-/

    شارك النجم السوري، تيم حسن، صورة تظهر لقطة من أحد مشاهد الموسم الأخير، الذي ينتظره الملايين، لنهاية سلسلة مسلسل "الهيبة"، الذي أحدث في السنوات الماضية ضجة واسعة بسبب أحداثه المشوقة.

    وشارك النجم السوري صورة على حسابه الشخصي في "إنستغرام"، يظهر فيها وهو يمسك أفعى قاتلة، في مشهد يعبر عن حدة الأحداث التي ستشهدها السلسلة الأخيرة من المسلسل الذي يحمل اسم "الهيبة جبل".

    نبات الجرجير الغني بالفيتامينات
    © Photo / pixabay - silviarita
    عصير الجرجير لخسارة والوزن والنشاط وبشرة مثالية للمرأة
    وقال تيم حسن معلقا على الصورة: "نتابع تصوير الهيبة جبل يوميا... إن شاء الله يعجبكن... شو متخيلين يصير بآخر جزء؟".

    وكان المخرج السوري، سامر البرقاوي، قد كشف بداية الشهر الماضي، عن انطلاق تصوير الجزء الجديد من المسلسل السوري الذي حاز على شهرة واسعة في وقت قياسي وأحدث الكثير من الجدل بين متابعيه.

    وأكد المنتج صادق شحادة، في منشور له على صفحته الشخصية في "تويتر"، بدء تصوير مسلسل "الهيبة" بجزئه الخامس، والذي سيحمل عنوان "الهيبة الجبل".

    Посмотреть эту публикацию в Instagram

    Публикация от TIM HASSAN | تيم حسن (@taimhasan)

    وبحسب شحادة، تكتب في هذه النسخة من المسلسل نهاية قصة عائلة جبل إلى الأبد، حيث سيكون هذا الجزء هو الجزء الأخير.

    ويشارك في كتابة النهاية الدرامية للمسلسل، نجم سوري جديد ضمن قائمة أبطال المسلسل وهو الفنان عبد المنعم عمايري.

    ويلعب النجم عبد المنعم عمايري شخصية النّد التي ستصارع "جبل شيخ الجبل"، تيم حسن، ليكتبا معا نهاية قصة "الهيبة" الأخيرة، بالإضافة إلى نجم سوري آخر لم يكشف عن اسمه.

    انظر أيضا:

    دراسة: عناصر في وجبة العشاء تسبب أمراض قلبية ودماغية قاتلة
    مدون سعودي يكشف عن "مأساة" بسبب هند القحطاني... فيديو
    أزمة محروقات تضرب شرقي سوريا مع زيادة أنشطة الجيش الأمريكي بتصدير النفط... صور
    مجلة تكشف عن "كارثة": القبة الحديدية أسقطت طائرات إسرائيلية
    عصير الجرجير لخسارة والوزن والنشاط وبشرة مثالية للمرأة
    الرئيس البيلاروسي: في حال تهديد "الناتو" ستصل القوات الروسية خلال 24 ساعة
    الكلمات الدلالية:
    لبنان, سوريا, نجوم, فن, تيم حسن
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وهو طفل صغير مع والدته (حوالي خمسينيات القرن الماضي)
    كانوا أطفالا ذات يوم... سياسيو المستقبل الصغار
    أمريكا استفادت من الدنمارك في التجسس على ميركل
    أمريكا "استفادت" من الدنمارك في التجسس على ميركل
    الحسابات الأكثر شعبية على منصة إنستغرام
    الحسابات الأكثر شعبية على منصة "إنستغرام"
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك