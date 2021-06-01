5 أطعمة يجب تجنبها لمقاومة حرارة الصيف والحفاظ على الرطوبة

يعلم الجميع مدى أهمية شرب الماء وتناول بعض الأطعمة الغنية بالماء خلال فصل الصيف للحفاظ على الرطوبة والتغلب على الحرارة، وضرورة تجنب بعض الأطعمة التي تسبب الجفاف والضعف وعدم الراحة صيفا.

يرى خبراء التغذية، بحسب موقع "هيلث شوتس"، أن التقليل من تناول الملح، كلوريد الصوديوم، يحافظ على رطوبة أجسامنا، حيث تؤدي المستويات العالية من الملح في النظام الغذائي إلى مشاكل صحية مختلفة، بما في ذلك الانتفاخ وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، ومن الجدير بالذكر، أنه عندما يدخل الكثير من الصوديوم إلى الجسم، فإن الجسم سيقوم بسحب الماء من الخلايا ما يسبب الجفاف.

ويعد تجنب أو تقليل تناول المشروبات الساخنة مثل الشاي والقهوة من أهم عوامل الحفاظ على برودة الجسم ورطوبته، وذلك لأنها تميل إلى زيادة درجة حرارة الجسم الكلية وتعكير صفو الجهاز الهضمي.

كما ينصح الخبراء بتجنب الأطعمة الغنية بالتوابل في فصل الصيف، لاحتوائها على مادة الكابسيسين، والتي تسبب عند ارتفاع درجات حرارة الجو: ارتفاع حرارة الجسم، التعرق المفرط ، الدمامل على الجلد، الجفاف والمرض .

وتؤثر الأطعمة المقلية والجاهزة تأثيرا سلبيا على صحة الجسم العامة كما أنها تسبب الجفاف صيفا، بالإضافة إلى صعوبة هضمها وخاصة عند إضافة المخللات التي لها دور كبير في عسر الهضم، كما تؤدي نسبة الصوديوم المرتفعة في المخللات إلى احتباس الماء والتورم والانتفاخ بالإضافة إلى حدوث الالتهابات والتقرحات.