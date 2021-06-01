بطل "غزلان في غابة الذئاب" يحدث ضجة بغنائه بعد اختياره كأفضل ممثل... فيديو

حصد مشهد فيديو يظهر فيه النجم السوري، قصي خولي، وهو يغني احتفالا باختياره كأفضل ممثل دراما عربية مشتركة، الكثير من المشاهدات والمشاركات على وسائل التواصل الاجتماعي.

وظهر خولي يغني بشكل عفوي في مقطع فيديو شاركه على صفحته في "إنستغرام" مع أداء أغنية "طير أخضر طير مبرقع" من الفلكلور الشعبي في بلاد الشام.

وقال خولي تعليقا على الفيديو: "هيك كانت الأجواء بالكواليس بعد التعب والكورونا وأكتر من 24 ساعة متواصلة تصوير شكرا للجميع وشكرا على المحبة والتصويت مبروك فوز مسلسل 2020 بأفضل مسلسل عربي مشترك".

ويظهر خولي وهو يغني بفرح كبير مع مجموعة من المثلين في أجواء من السعادة والفرح بعد اختياره كأفضل ممثل دراما عربية مشتركة.

وبحسب مجلة "لها" المتخصصة بأخبار الفن والنجوم، أثار المخرج، فيليب أسمر، الكثير من الجدل والتساؤلات بعد منشور له خير فيه المشاهدين بين جزء جديد من المسلسل أم النهاية التي شهدتها الحلقة الأخيرة منه.

وحصل مسلسل "2020" على نجاح باهر خلال الموسم الرمضاني في هذا العام وهو من بطوبة نادين نجيم وقصي خولي كما كان الفنان رامي عياش ضيف شرف في المسلسل.

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وكانت نهاية المسلسل مفتوحة لتكون مقدمة لجزء ثان من المتوقع عرضه في رمضان المقبل.

ولمع نجم خولي في المسلسل السوري الشهير "غزلان في غابة الذئاب"، حيث لعب شخصية "سامر" ابن مسؤول كبير "خالد تاجا" ولاقى المسلسل نجاحا كبيرا عند عرضه.