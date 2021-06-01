الكشف عن ميزات الجيل الجديد من "واي فاي"

بدأت شركات "كوالكوم" و"ميديا تيك" و"برودكوم" في تطوير شرائح "واي فاي 7".

ويعتبر "واي فاي 7" الجيل التالي من المعيار اللاسلكي.

وسيكون جيل الواي فاي الجديد من ناحية المعايير خليفة لـ"واي فاي 6" و"واي فاي 6 إي".

وستعطي الحداثة زيادة مضاعفة في معدل نقل البيانات بسبب مزيج أطياف التردد اللاسلكي.

بالإضافة إلى ذلك، سيوفر Wi-Fi 7 مكاسب في نطاق الشبكة اللاسلكية.

كما هو الحال مع الإصدارات السابقة من واي فاي، تم تصميم معيار (802.11be) بالتوافق مع الإصدارات السابقة. بمعنى آخر، ستعمل الأجهزة ذات المودم الأقدم مع واي فاي 7.

ستكون التكنولوجيا جاهزة للإصدار، وفقًا لما ذكره مطلعون، في غضون سنتين إلى 3 سنوات. في الوقت نفسه، ستظهر أدوات لدعم واي فاي 7.