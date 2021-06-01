بلقيس تأكل من يد سيف نبيل وتتخطى مشكلة انفصالها بثقة... فيديو

شاركت العديد من منصات التواصل الاجتماعي العربية مقطع فيديو تصور النجمة الخليجية بلقيس والنجم العراقي سيف نبيل، وهما يحتفلان بحصول عملهما الأخير على 20 مليون مشاهدة بعد وقت قصير من إطلاقه.

وظهر النجمان العربيان في الفيديو وهما يقطعان قالب حلوى احتفالا بحصد الديو المشترك الجديد الذي حمل عنوان "ممكن" على "يوتيوب" أكثر من 20 مليون مشاهدة بعد أقل من شهر على إطلاقه.

ويشاهد في الفيديو سيف نبيل وهو يحمل ملعقة وضع فيها قطعة كاتو كبيرة ويقدمها لزميلته بلقيس، لتأخذها الأخيرة بيدها وتبدأ بتناولها.

وقال نبيل بعد تقديم قطعة الكيك ضاحكا: "شوفو الأناقة والإتيكيت... صحة.. صحة".

وحمل نبيل قطعة أخرى وبدأ بتناولها، في أجواء من الانسجام والاحتفال والسعادة في المكان.

وبحسب مجلة "لها" المتخصصة بأخبار الفن، نال المقطع إعجاب آلاف المتابعين الذين أثنوا على العمل الجديد الناجح.

وركز الكثيرون على حركات بلقيس العفوية التي ظهرت فيها خلال المشاهد معبرين عن إعجابهم بعدم وجود مشاهد تصنع لديها.

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وبحسب المصدر، تظهر المشاهد استعادة بلقيس لفرحها وتألقها بعد انفصالها عن زوجها متخطية مشاكلها الشخصية بقوة وتجاح.