حلا الترك ترقص مع جاد شويري على الشاطئ في أغنية جديدة أطلقتها اليوم... فيديو

كشفت الفنانة البحرينية، حلا الترك، اليوم الثلاثاء، عن عمل جديد مشترك مع نجم لبناني، بعد أيام من تصريحات والدتها منى السابر، والتي ردت فيها على محامي عائلة ابنتها.

وشاركت حلا الترك، لأول مرة على صفحتها الرسمية في "إنستغرام" مقطع فيديو ترويجي لعملها المشترك مع الفنان اللبناني جاد شويري.

وتظهر حلا الترك في الفيديو على شاطئ البحر وهي ترقص مع الفنان اللبناني، جادي شويري، في عمل جديد يحمل اسم "ليالي الصيف".

وعلقت حلا على الفيديو قائلة: "قريبا.. ليالي الصيف.. مع الفنان جاد شويري... أغنية جديدة".

ويأتي العمل بعد ايام من رد الفنانة الكويتية، منى السابر، لأول مرة على محامي عائلة ابنتها الفنانة البحرينية، حلا الترك، الذي نفى أن تكون الأخيرة هي من تسببت في صدور الحكم ضد والدتها، لكونها قاصرا لا تستطيع رفع قضية ضدها.

وقالت منى السابر، في تصريحات لها، إنها "لا تريد تشويه صورة ابنتها مثلما اتهمها البعض بعد الكشف عن تفاصيل القضية بينهما"، موضحة أن والد حلا الترك، محمد الترك، هو من قام برفع القضية ضدها للمطالبة برد مبلغ 20 ألف دينار بحريني.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от حـلا (@halamalturk)

وتابعت: "الأب هو اللي رافع الدعوى لكن لأن حلا قاصر بس هي راحت أخدوها وشهدت في المركز وثبتت أقوالها ولأن نيتهم سيئة عندي رد على المحامي الخاص بهم وعلى كل ما حكاه".

وأوضحت منى السابر، أنها "لا تريد الحديث عن بعض التفاصيل حتى الآن حفاظاً على ابنتها ومن أجلها"، معلقة: "كله علشان خاطر حلا وإلا كنت طلعت قلبت الدنيا".

وعبرت عن تمنيها أن ينتهي الموضوع قائلة: "أنا أتمنى الموضوع ينحل وحلا لو ما بدها تعيش معايا تعيش بطريقة صحية وتكون مرتاحة، دي بنتي وأنا بزعل عليها هي بالنهاية بنتي وما بيهون لي فيها".