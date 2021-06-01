أطعمته الحلوة ودخلا بنوبة ضحك... فنانان عربيان يحتفلان بنجاح أغنتيهما بانسجام... فيديو

وحسب موقع "الفن" تم نشر فيديو الحفلة على حساب الفنان سيف نبيل الخاص على موقع التواصل الاجتماعي، وظهرت فيه الفنانة بلقيس وهي تحتفل مع مجموعة من الأشخاص وقد أحضروا قالب حلوى للاحتفال.

وظهر الانسجام بين بلقيس وسيف نبيل واضحا، حيث أقدم الاثنان على إطعام بعضهما من قالب الحلوى، ودخلا بنوبة ضحك، فظهرا بعفوية تامة وعلى طبيعتهما، وسط أجواء من المحبة والمرح أشاد بها الجمهور.

وأعلنت بلقيس عن وصول أغنية "ممكن" الى الـ20 مليون مشاهدة عبر "يوتيوب" عبر نشر فيديو طريف احتفالا بهذا الإنجاز، عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي، يجمعها بنبيل على أنغام الأغنية، وظهرا فيه وهما يؤديان حركات عفوية، وعلّقت: "وصاروا عشرين مليون، شكراً لكم ولمحبتكم، وشكراً سيف نبيل على هذا التعاون القوي.. ممكن"، وحصد المقطع عددا كبيرا من التعليقات المثنية على جمال الأغنية وعفوية الفنانين.

يذكر أن الأغنية من كلمات ​سيف الفارس​، ألحان سيف نبيل، توزيع موسيقي ​عمر صباغ​، وصورت فيديو كليب من إخراج ​دان حداد​.