بعد لقطة جريئة على البحر... فنانة مصرية ترد على منتقديها... صورة

ورفضت ندى موسى الامتثال لنصيحة أصدقائها وحذف الصورة، لأنها ترى أنها لم تفعل شيئاً حتى تحذفها ولا تجدها مبتذلة لأنها إذا كانت كذلك لم تكن تلتقط الصورة من الأساس، بحسب تقرير لمجلة "لها" الفنية.
وقالت إنها عندما تنشر أي صورة لا تفكر فيما سيقوله الناس، هي أحبت هذه الصورة فقررت مشاركتها مع الجمهور.
وأوضحت أنها لا ترد على التعليقات، لكنها في مرة ردت على شخص هاجمها بشكل سيئ وقال إنها ستدخل النار بسبب صورة ظهرت فيها بفستان عادي، وأنها قررت أن تعيش حياتها بالشكل المناسب لها والذي يجعلها تشعر بالراحة.
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وأكدت ندى أنها تحترم آراء كل الناس، لأن في النهاية كل شخص حر في رأيه، كما أنها أيضا حرة فيما تفعله، لكن ما يزعجها هو أن بعض الأشخاص قرروا تنصيب أنفسهم لانتقاد أشخاص آخرين والحكم عليهم والحكم من سيدخل الجنة ومن سيدخل النار.
وتنشغل الفنانة ندى موسى، هذه الأيام، في تصوير مسلسل "البحث عن علا" مع الفنانة هند صبري، والذي من المقرر عرضه على موقع نتفلكس.
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