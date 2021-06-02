هنا الزاهد تفاجئ فرح على الهواء وتكشف سر حصولها على دورها في "الطاووس"... فيديو

فاجأت الفنانة المصرية، هنا الزاهد، أختها الفنانة، فرح الزاهد، على الهواء مباشرة، خلال لقاء تلفزيوني أجرته الأخيرة تحدثت فيه عن أحدث أعمالها.

وخلال اللقاء، فاجأ مقدم البرنامج الإعلامي المصري، عمرو عبد الحميد، فرح الزاهد باتصاله مع اختها الفنانة هنا الزاهد، حيث علقت الأخيرة على الإشاعات التي تحدثت عن "واسطة" دعمت فرح للحصول على دورها في مسلسل "الطاووس".

وخلال الاتصال الذي أجرته مع برنامج "رأي عام" على قناة "TeN TV"، أكدت هنا الزاهد أن اختها فرح لم تحصل على دورها في "الطاووس" بالواسطة.

وقالت هنا الزاهد عبر الاتصال المباشر كاشفة عن سر الطريقة التي حصلت عليها اختها على الدور في العمل بعد الجدل الكبير: "على فكرة هي راحت عملت أودشن مع المخرج وهو ميعرفش إنها أختي، عرف بعد ما مضت".

وحول طرقة أداء اختها للدور، قالت هنا: "أنا كنت متابعة المسلسل كأني واحدة من الجمهور، وكنت بحب مسلسل الطاووس جدا، ومؤمنة جدا بقضيته ومتحمسة أعرف الأحداث".

وتابعت هنا: "بس بصراحة والله العظيم مش عشان أختي، أنا شفت كمية التعليقات والفيدباك على فرح أنا نفسي اتصدمت".

وبينت هنا أن اختها موهوبة أيضا، وقالت: "أنا عارفة فرح كانت موهوبة من زمان، ومن قبل ما تمثل عارفة إنها بتمثل حلو، بس معرفش هي عندها الطاقة دي. هي عملت مشهد موت جوزها أنا عيطت بجد".

وبحسب مجلة "لها" المتخصصة بأخبار الفن والنجوم، عرض مسلسل "الطاووس" لأول مرة في رمضان الماضي، وهو من بطولة الفنان السوري جمال سليمان، وسميحة أيوب، سهر الصايغ، هبة عبد الغني، أحمد فؤاد سليم، رانيا محمود ياسين، خالد عليش، عابد عناني، مهند حسني، أحمد إمام، حليم، فرح الزاهد، دانا حمدان.

والعمل من إخراج رؤوف عبد العزيز، وسيناريو وحوار، كريم الدليل، وأشراف على الكتابة محمد ناير.