حفرة ضخمة تخيف السكان في منطقة زراعية وعلماء يكشفون السبب... فيديو

أثارت حفرة تنمو عشرات الأمتار يوميًا منذ نهاية الأسبوع الماضي، قلق سكان منطقة ريفية في ولاية بويبلا في وسط المكسيك.

وبحسب ما ذكره موقع "مير 24"، فقد تشكلت الحفرة في مكان الانهيار بعمق أكثر من 20 مترًا وقطر يصل إلى 60 مترًا.

وسرعان ما امتلأت بالماء. ووصل ممثلو حماية البيئة إلى الموقع، وقالوا إن الحقل قد تعرض لذلك بسبب خلل جيولوجي طبيعي وتقلبات في مستوى المياه في التربة وباطن التربة. وحذروا من أن الفجوة قد تزداد. وتم إجلاء سكان المنازل المجاورة.

وأشار نشطاء بيئيون إلى أن سبب "الحفرة في الأرض" كان الاستغلال العنيف للغاية للموارد المائية. الأمر الذي سبب فراغات تحت الأرض.