محمد عبده يتصدر "التريند" السعودي بخبر حزين بعد "مستعجلة"... صور

تصدر الفنان السعودي الكبير، محمد عبده، منصات التواصل الاجتماعي، وأصبح خلال الـ24 الساعة الماضية "تريند" بسبب تداول خبر حزين.

وتضاربت الأنباء خلال الساعات الماضية التي تتحدث عن صحة الفنان السعودي محمد عبده، ما أثار قلق محبيه في الخليج والعالم العربي.

وتصدر وسم حمل عنوان "وفاة محمد عبده" موقع "تويتر"، بعد انتشار إشاعة تتحدث عن وفاة النجم السعودي، ما جعل الكثير من المواطنين يبحث عن أخباره في منصات التواصل الاجتماعي.

ووصل عدد التغريدات التي حملت الوسم الخاص بالفنان لأكثر من 15 ألف تغريدة خلال الساعات الماضية، ما أثار قلق المتابعين.

لكن المصادر الإعلامية المتخصصة بأخبار الفن نفت الخبر، وأكدت أن النجم السعودي بخير وبصحة جيدة.

ونقلت مجلة "سيدتي" عن مصادر مقربة من الفنان، أكدت من خلالها تواجده في منزله ومع عائلته.

" عندما تخنق العبرة محمد عبده ". pic.twitter.com/5Hm5mvYk27 — ‏﮼طربيات﮼فنان ﮼العرب﮼ (@M_abdu70) June 1, 2021

ونوهت المصادر أن الفنان يتمتع بصحة جيدة وأنه سعيد بالأصداء التي حصلت عليها أغنيته الجديدة "مستعجلة" التي طرحها قبل أيام لتأتي بعدها إشاعة الوفاة.

#وفاة_محمد_عبده



اللهم ارحم اخي واجعله امن مطمئن في قبره🙏🏻



لا اله الا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شي قدير♥️ pic.twitter.com/itbKSSe5lh — اللهم ارحم عبدك سلطان💔 (@sdga_su) June 2, 2021

ويستعد النجم محمد عبده لإحياء حفل كبير في مدينة الرياض في السعودية، غدا، في الثالث من شهر يونيو / جزيران الجاري.