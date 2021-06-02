الموت يفجع نانسي عجرم

وأعلنت أسرة السيدة جمال بديع نهرا، والدة الهاشم، اليوم الأربعاء، وفاتها، وذلك في الثامن والعشرين من مايو/ أيار الماضي، بحسب موقع "سيدتي".
وفاة حماة نانسي عجرم https://t.co/bjOM33zhKj— Beirutcom (@Beirutcomweb) June 2, 2021
#BeirutcomMag via @Beirutcomweb #فادي_الهاشم @NancyAjram #نانسي_عجرم #NancyAjram @nancyajramcrew #بيروتكم pic.twitter.com/I2AlTyr1E7
وأعلنت عائلة الفقيدة، أنه سيتم الدفن اليوم في مدافن عائلتها في منطقة بدادون في لبنان.
وكشفت أسرة الراحلة، أنها لن تتقبل العزاء بشكل مباشر بسبب الظروف الصحية الراهنة، وانتشار وباء كورونا.
وقدمت عائلة الفقيدة الشكر لكل من يشاركهم الصلاة من منزله.
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