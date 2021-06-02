سلاف فواخرجي تتحدث عن أمنية الفنان الراحل حاتم علي المستحيلة... صورة

استرجعت الفنانة السورية سلاف فواخرجي ذكرياتها مع المخرج السوري الراحل حاتم علي في ذكرى مولده الـ 59، التي تحل اليوم.

ونشرت الفنانة سلاف فواخرجي صورة لها تجمعها مع الراحل حاتم علي عبر حسابها على إنستغرام، وقالت:

"كتبت لي ذات مرة ياليت حياتنا كأفلامنا ومسلسلاتنا نستخدم فيها المونتاج نقتطع منها ما لا نحب ولا نريد ولا نرضى"، حسب ما نشره موقع "نورت".

وتابعت الفنانة سلاف مستعيدة ذكرياتها:

"ليس لطبيعة أو إنسان أن يفرض علينا كيف نعيش، ولا خيوطاً وهمية تحركنا من خلف ستارة لو كان هناك مونتاج كنا اخترنا مشاهدنا الجميلة فقط .. نقرر البداية ونجمّل النهاية ! ألهذا الحد هذه الأمنية مستحيلة يا سُلافْ ؟ " .

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وأضافت سلاف: "في ذكرى مولدك اليوم، والذي كان يعني لك الكثير، ياليتنا (نمنتج ) رحيلك يا حاتم ورحيل أمي وكل أحبائي .. يا ليتنا اليوم نحتفل كما كنا .. يا ليتنا نقص هذه اللحظات الموجعة من شريط حياتنا، ويا ليتنا نجمّل كل النهايات ونختصر الأحزان ونودّع الوداعات".

اختتمت سلاف حديثها عن حاتم علي، وكتبت: "في ذكرى مولدك، عشت فينا وبيننا أبداً أيها المبدع".