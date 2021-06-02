من الطابق الرابع... رجل أرعن يعلق ابنه في الهواء خارج نافذة... فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لرجل يمسك طفلاً ويعلقه في الهواء من نافذة شقة كائنة في الطابق الرابع في أحد العقارات الواقعة في منطقة الشروق في العاصمة المصرية القاهرة.

ونشرت صحيفة "المرصد" الفيديو، مشيرة إلى أن الرجل هو عامل بذات البناية التي تم تصوير الواقعة فيها، وأن الطفل هو نجله، حيث صعدا سويا إلى الطابق الرابع، وأمسكه من إحدى النوافذ وجعله في وضع معلق في الهواء.

وصرحت أجهزة وزارة الداخلية المصرية أنه بعد التحقيقات تم تحديد هوية الرجل وضبطه، وبعد مواجهته بالفيديو المشار إليه اعترف بارتكاب الواقعة، وعلل ذلك بقوله إنه كان يلهو مع طفله بالطريقة المشار إليها.