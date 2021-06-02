معركة "طائرات تجسس" فوق ملاعب تشيلي والأرجنتين وإسقاط واحدة "بعملية نوعية"... فيديو

شهد سماء ملعب نادي تشيلي "معركة حقيقية" بين طائرة مسيّرة، ظن لاعبو منتخب تشيلي أنها تنفذ عمليات تجسس أطلقها المنتخب الأرجنتيني، وطائرة مهاجمة، ضمن ما وصف بـ"أشرس" منافسات كرة القدم في العالم.

ورصد فريق تشيلي طائرة تحلق فوق ملعبه، وأرسل على الفور طائرته المسيرة الخاصة بهدف تنفيذ "عملية نوعية" في سماء الملاعب "الملتهبة" بروح المنافسة والتحدي من أجل اللقب العالمي.

"معركة واشتباك" في السماء والعدو "كاذب"

وبحسب "بي بي سي"، ظن فريق تشيلي أن الطائرة ربما أرسلها فريق الأرجنتين لتتجسس عليه قبل مباراة تقام بينهما يوم الخميس، ضمن تصفيات كأس العالم.

واكتشف اللاعبون الطائرة عند قيامهم بالتدريب في ملعب "خوان بينتو دوران" في العاصمة سانتياغو، قبل أيام فقط من لقاء الفريقين في تصفيات كأس العالم يوم الخميس، ليرسلوا طائرة في عملية "هجومية مضادة".

وبحسب المصدر، اشتبكت الطائرتان في سماء الملعب واسقطت طائرة تشيلي طائرة الفريق الخصم وأفشلت "عملية التجسس".

¡Dos drones interrumpieron la tranquilidad de @laroja! 🕹️📽️ #Deportes921 captó el momento en que los aparatos sobrevolaron el Complejo Juan Pinto Durán, pero hay una explicación de fondo...



Los detalles ▶️ https://t.co/2CTzgrMuh3



🎥: @cr_alvarado83 pic.twitter.com/Q8ObIhQAMv — Deportes en Agricultura (@Deportes921) May 31, 2021

لكن الصدمة كانت عندما تم الكشف عن مالك الطائرة الحقيقي، حيث أكدت وسائل الإعلام إن الطائرة مملوكة لشركة الكهرباء "نيل" التشيلية التي كانت تراقب أنظمة إنارة الشوارع.

وأكدت وسائل الإعلام المحلية أن المدير الفني لمنتخب تشيلي، مارتين لاسارتي، هو الذي "أعطى أمر العمليات لتنفيذ الهجوم"، وقرر إرسال طائرة مسيّرة للتصدي للطائرة المشتبه بها، في أحداث تشبه إلى حد ما المعارك الحقيقية.

لكن مراسلي وسائل الإعلام، الذين شاهدوا الحادثة، نوهوا إلى أن العمل كان متعمدا، حيث نشر المراسل كريستيان ألفارادو، من راديو "أغريكولتورا"، لقطات للطائرتين المسيّرتين في الهواء، وثقت مجريات الحادثة.

حادثة التجسس ليست الأولى

الجدير بالذكر، أن حادثة التجسس بالطائرات المسيرة فوق الملاعب ليست الأولى، حيث اشتكى بعض مدربي كرة القدم سابقا من حوادث مشابهة، ففي عام 2014، طلب مدرب المنتخب الفرنسي، ديدييه ديشان، من "فيفا" إجراء تحقيق بعد أن حلقت طائرة مسيّرة فوق معسكر تدريب لمنتخبه في البرازيل قبل مباراتها الافتتاحية في كأس العالم أمام هندوراس.

AUSTRALIA espía entrenamiento oficial de #Honduras desde un dron; lo que ocasionó el malestar del equipo y delegación hondureña. pic.twitter.com/anCAgHtsMP — Selección Nacional de Honduras (@FenafuthOrg) November 13, 2017

واعتذر فريق "فيردر بريمن" الألماني بعد اعترافه رسميا باستخدام طائرة مسيّرة حلقت فوق ملعب تدريب "هوفنهايم" في عام 2018.